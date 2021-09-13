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Главу Белорусской федерации футбола Базанова посадят?

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  • 13.09.2021, 21:48
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Главу Белорусской федерации футбола Базанова посадят?

МВД посчитало официальный шарф сборной Беларуси по футболу «протестной символикой».

Болеть за футбольную сборную в нынешней Беларуси не только сложно, но и небезопасно. Наглядный пример – история корреспондента «Трибуны» Дмитрия Руто, которого в июне задержали и арестовали на 15 суток за официальный красно-белый шарф «националки», оставленный в машине, пишет «Трибуна».

Еще один показательный случай произошел 13 сентября. На ютуб-канале МВД появился ролик, в котором сотрудник ГУБОПиКа со скрытым лицом и измененным голосом отчитывается о задержании очередного «деструктивного белоруса». 47-летнего руководителя производственно-рекламной компании в Минском районе обвиняют в изготовлении «атрибутики с незарегистрированной символикой». Голос за кадром сообщает, что его «бизнес оказался успешным благодаря многочисленным несанкционированным акциям и заказам» (и почему же их было так много при официальных 80 процентах голосов за Лукашенко?). Сейчас силовики проверяют задержанного мужчину «на предмет противоправной деятельности, связанной с протестами», а из его типографии изъяли «протестную символику и оборудование для тиражирования тематической продукции».

На кадрах обыска в основном мелькают БЧБ и «Пагоня». Однако «протестной символикой» в МВД посчитали и несколько футбольных аксессуаров. Один из них – шарф сборной Беларуси «Белыя крылы». Данный бренд и атрибутику АБФФ вместе с Macron официально презентовала в 2016-м. Купить вещи из этой коллекции можно на сайте производителя и сейчас – в разделе мерча федерации футбола.

А еще на один из бело-красно-белых флагов оказался прикреплен лист с логотипом «Крумкачоў». Нет, не напечатан, а именно прикреплен – и кому в голову пришла идея такой странной атрибутики?

Вряд ли для кто-то срезюмирует эту ситуацию лучше, чем пародийный аккаунт Владимира Базанова.

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