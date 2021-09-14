Жириновский во время дебатов назвал Путина коммунистом и потерял штаны 3 14.09.2021, 16:55

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Российский политик оконфузился в прямом эфире.

Скандальный лидер псевдооппозиционной российской партии ЛДПР Владимир Жириновский опозорился во время телевизионных дебатов перед выборами в Госдуму РФ.

Выступая с традиционной критикой оппонентов он так разошелся, что потерял свои брюки.

Видео конфуза, который произошел в прямом эфире, было обнародовано в соцсетях.

«Путин — коммунист. Мишустин — коммунист. Все в правительстве министры, все губернаторы — они, так сказать, коммунисты», — кричал Жириновский, еле успев подхватить сползающие вниз штаны.

Жириновский потерял штаны прямо во время предвыборных теледебатов на федеральном ТВ pic.twitter.com/fIvtCIHUIb — Электрик-уралозавр (@ElectricBanned) September 14, 2021

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