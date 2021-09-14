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Лукашенко набросился на российских звезд

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  • 14.09.2021, 18:24
  • 22,458
Лукашенко набросился на российских звезд

Таракан назвал российских артистов предателями.

Белорусский узурпатор заявил, что российские «великие» звезды даже не трусы, а предатели.

– Да, я мог бы сейчас вам назвать несколько фамилий тех, не только наших, но прежде всего российских великих, которые здесь топтались в Беларуси, просили им помочь залами, концертами, зрителями. Награды даже здесь получали. И, трусливо хвост (это еще в лучшем случае) скрылись, сбежали. Это не артисты. Это не творческие работники. Их даже трусами назвать нельзя. Это предатели, – заявил Лукашенко.

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