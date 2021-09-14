В изоляции. А с чего бы?1
- Егор Седов
- 14.09.2021, 21:52
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Кажется, большинство комментаторов в болезнь не поверили — а вот версий много.
С уходом "этого деятеля" *) на самоизоляцию - больше вопросов и конспирологии, чем какого-то понимания ситуации.
Мы прекрасно в курсе, что для общения с ним люди проходят карантины.
Мы прекрасно в курсе, что уж те, кто работает рядом с ним, вакцинированы. И что мы видим?
"Что касается COVID – отвлекусь от темы: вы уже знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. Связано это с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня, по-моему, после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня..." (цитирую по kremlin.ru).
Ревакцинировался поздновато. Находясь рядом с "этим деятелем". Очень интересные у них там порядки...
А что еще мы видим? А то, что "этот деятель" общается с приближенными, не соблюдая социальной дистанции. Т.е. из "бункера" он фактически вышел. И что? Снова в "бункер"?
И вот тут может быть масса самых странных предположений. Кажется, большинство комментаторов ни в какие болезни не поверили.
Вот Эль Мюрид:
"То ли прежних двойников расстреляли, а новый еще не до конца замаскирован, то ли офлайновые упражнения оказались для реального Путина слишком утомительными, ну, или вот-вот грядет новая волна террора, которую он прежде предпочитал отсиживать в подвале. В общем, всё как обычно".
Волна? Может быть. Хотя на данный момент ничего, кроме тревожных ожиданий, не имеется (зато уж ожиданий этих - в избытке!)
А вот "оффлайновые упражнения" - это уже серьезней, чем вопрос о двойниках. Например, поездка на ОДКБ в Душанбе.
Т.н. дипломаты могут, конечно, называть "пока еще запрещенных" "адекватными мужиками", а пропаганда - безо всякого стеснения петь им хвалы. Но вот у Таджикистана, похоже, есть какое-то иное мнение насчет происходящих в соседней стране событий. Рахмон - конечно, диктатор, но все же - светский диктатор. Рахмоновское чувство небезопасности в связи с происходящим в Афганистане понять можно.
И одно дело - встречаться с Рахмоном в Москве на празднике 9 мая, а совсем иное - в Душанбе после 15 августа. А может, лучше не встречаться вообще?
Может, лучше как-то онлайн?
Но это, конечно, одна из версий. Поживем - увидим. Например, насколько долгой будет самоизоляция "этого деятеля".
*) А вот пока не научится выговаривать фамилию одного известного российского политика, а конкретно - Алексея Навального, - быть ему "этим деятелем"!
Егор Седов, kasparov.ru