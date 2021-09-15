Москва и Пекин конкурируют за влияние в Афганистане 7 15.09.2021, 8:59

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Противостояние будет нарастать?

Уход войск США из Афганистана не означает прекращение участия Соединенных Штатов в дальнейшей судьбе этого государства. Тем не менее, смена режима в Кабуле, отмечают политологи, открывает для других держав возможности усилить свою влияние в регионе. Среди наиболее влиятельных игроков политологи единогласно отмечают две столицы: Москву и Пекин. Правда, в подходе к афганскому вопросу у России и Китая наблюдаются различия, сообщает «Голос Америки».

Однако, в случае с «Талибаном» делать выводы о стиле его управления пока рано, считают эксперты, приглашенные для участия в недавней видеоконференции по Афганистану, организованной вашингтонским политологическим «Центром Вудро Вильсона».

«В течение последних 20 лет талибы представляли собой антиправительственную силу. Тот факт, что теперь они контролируют всю страну, является испытанием для них на способность управлять и решать социально-экономические проблемы. Их решение должно быть для “Талибана” приоритетом, потому что другие страны не будут воспринимать талибов как легитимную силу без широкой народной поддержки, а без этого не будет стабильности. В этой связи вполне вероятно, что “Талибан” попытается манипулировать иностранными партнерами, обещая стабилизировать Афганистан и окружающие его территории без гарантии выполнения этих обещаний», – высказал свое мнение на вебинаре Алексей Давыдов (Alexey Davydov), эксперт Института мировой экономики и международных отношений.

Большинство аналитиков сходится на том, что приход талибов к власти в Афганистане изменит социально-политическую динамику всего региона. Вот почему такие имеющие вес державы, как Россия и Китай, уже предпринимают шаги к усилению своего влияния в этой части Азии. Разница заключается в том, говорят эксперты, что с уходом США, по мнению Пекина, для него открываются в Афганистане экономические перспективы. В то же время, для Москвы это также вопрос из сферы безопасности, ответ на который в Кремле хотели бы получить безотлагательно.

«Создается впечатление, что власти России все-таки предпочли бы видеть в Афганистане инклюзивное правительство. Иначе в стране будет царить обстановка, способствующая возникновению все новых вооруженных группировок. А это неминуемо грозит разделением Афганистана на отдельные территории. Такое дробление на анклавы, контролируемые различными группами боевиков, обязательно будет представлять угрозу для безопасности России. Кроме того, Москва наверняка будет сближаться с Пакистаном: в России его считают одним из основных игроков в этом регионе. Так что сближение и с “Талибаном”, и с Пакистаном, скорее всего, представляется России разумным шагом», – сказала еще одна участница конференции в «Центре Вильсона», экс-директор Американского университета в Афганистане Нилофар Сахи (Nilofar Sakhi).

В то же время, в Пекине смену власти в Афганистане рассматривают как открытие новых горизонтов для экономического сотрудничества, которое активно растущий Китай продвигает вот уже несколько лет. Если Афганистан, с его 33-миллионным населением, выйдет на путь стабильного развития, он может стать для КНР важным рынком для экспорта китайских технологий и товаров широкого потребления.

«Теперь, после прихода к власти “Талибана”, Китай будет очень пристально следить за развитием ситуации, – рассказала политолог Лю Ян (Lu Yang), профессор Университета Цинхуа в КНР. – Во-первых, в Поднебесной тоже не хотят допустить, чтобы Афганистан дестабилизировал всю Восточную Азию: в этот регион инвестировано слишком много китайских денег. Во-вторых, Пекин рассчитывает развивать связи и предоставить экономическую помощь самому Афганистану. Но это может произойти, только если Талибан обеспечит в стране стабильность».

Учитывая то, что «Талибан» пока не провозглашал четкую долгосрочную программу управления страной, у таких организаций, как ООН, говорят политологи, сейчас есть возможность консолидировать международную поддержку с целью помочь прогрессивному развитию Афганистана. Участие мирового сообщества обязательно будет способствовать и снижению дестабилизации региона – если, конечно, правительство Талибана не откажется от международного сотрудничества. Безусловно, считают аналитики, в такой схеме найдется и место для участия Соединенных Штатов, которые по-прежнему могут оказывать решающее влияние на судьбу Афганистана.

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