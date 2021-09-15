Эксперт рассказал, защитит ли от гриппа вакцина от коронавируса 15.09.2021, 9:18

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Вакцина против коронавируса не защищает человека от гриппа. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказала Елена Левченко, специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья, пишет cursorinfo.co.il.

«Человек, привитый от COVID-19, не имеет иммунитета к гриппу. Если вы хотите сделать прививку, вам обязательно нужно обратиться к семейному врачу или педиатру, который самостоятельно проинформирует вас о процедуре вакцинации против гриппа. Интервал между дозами COVID-19 и противогриппозной вакцины должен составлять не менее двух недель с момента последней вакцинации. Мы советуем сделать прививку и от COVID-19 и от гриппа», — сказала Левченко.

По ее словам, прививки против коронавируса и гриппа — это два разных типа иммунизации. В частности, вакцина против COVID-19 защищает организм от вируса COVID-19, тяжелых заболеваний и смерти. Вакцина против гриппа защищает от вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

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