В Беларуси больше половины флагманов убыточно или низкорентабельно 15.09.2021, 11:03

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Это первые кандидаты на выбывание.

Статорганы подбили финансовые итоги 7 месяцев. Большинство флагманских компаний страны отчиталось со слабыми показателями, пишет сайт banki24.by.

Один из главных финансовых показателей любого предприятия — это рентабельность продаж. Рентабельность продаж представляет собой соотношение прибыли от реализации продукции и выручки за промежуток времени.

Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее работает бизнес. В целом верно и обратное: ниже рентабельность — ниже эффективность бизнеса.

Рентабельность отражает, имеет ли компания прибыль с продаж или несет с продаж убытки. Если рентабельность отрицательна, то прибыли нет, а есть убытки, если положительна, то бизнес дает некую прибыль.

Также рентабельность продаж показывает, насколько эффективно работает предприятие вне связи с долговой нагрузкой. Если рентабельность продолжительное время отрицательна или низка, то даже с господдержкой бизнес имеет высокие шансы стать банкротом. В статсборниках к низкорентабельным как правило относят компании с показателем в пределах 0–5%.

По итогам 7 месяцев 2021-го около 22,1% флагманов Беларуси имели негативную рентабельность (были убыточны), а еще 32,6% компаний показали рентабельность в диапазоне 0–5%.

Таким образом, почти 55% флагманов находилось в уязвимом финансовом положении. При повторении масштабного кризиса в экономике это первые кандидаты на выбывание.

По Минску удельный вес убыточных флагманов составил 21,9%, низкорентабельных — 23,2%. Среди областей лучшие показатели по суммарной доле нерентабельных и низкорентабельных флагманов отразила Гродненская — 17,9% и 30,7%.

В остальных областях доли убыточных и низкорентабельных бизнесов варьировали от 50,9% до 69,1%. В Брестской области в эти категории попали 17,2% и 33,7% флагманов, в Витебской — 25% и 33,5%, в Гомельской — 22,3% и 38,6%, в Минской — 25,1% и 32,3%, в Могилевской — 25,1% и 44%.

По Могилевской области самая высокая в стране доля финансово уязвимых крупных и средних бизнесов — 69,1% (свыше двух третей). Неудивительно, что регион хронически находится на последних местах по уровню зарплаты — доходы флагманов не позволяют выйти на первые позиции.

В промышленности отчитались о 18,8% нерентабельных и 30,1% низкорентабельных флагманов, в сельском хозяйстве — о 27% и 34,4%, в строительстве — о 24,7% и 37,6%, в торговле — о 28,8% и 48,9%, на транспорте — о 25,1% и 37,4%, в секторе гостиниц и ресторанов (HoReCa) — о 45,5% и 35,5%.

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