Пастор Гончаренко: Беларусь, время твоего плена заканчивается! 1 15.09.2021, 11:53

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Вячеслав Гончаренко

Священник церкви «Новая жизнь» заявил, что ярмо скоро будет сокрушено.

В воскресенье в ходе богослужения на парковке пастор минской полноевангельской церкви «Новая жизнь» Вячеслав Гончаренко поделился с верующими посланием «Что Бог говорит нам во время глубочайшего кризиса?».

Взяв за основу слова пророка Иеремии — «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» — глава церкви «Новая жизнь» напомнил о том, что Бог против любого рабства, которое связывает человека, будь то рабство наркотическое, алкогольное или политическое.

«Время беззакония должно произвести в сердцах народа жажду правды. И чем глубже беззаконие, тем больше будет жажда праведности. И беззаконие станет причиной, почему многие люди прозреют, и откроются их слепые глаза. Это беззаконие станет причиной, почему люди отделят себя от беззакония, оно станет им настолько противным. Но мера и глубина беззакония должна достичь своей критической точки», — подчеркнул пастор, рассказывает сайт «Новой жизни».

По мнению Вячеслава Гончаренко, «беззаконие было допущено в сердца многих людей. Оно проявляется через делание вида, что ничего страшного не происходит, когда происходят страшные вещи. Оно проявляется через слияние со злом — лишь бы оно не коснулось их». Между тем следует «смело и упорно противостоять духу страха и духу усталости. Страх будет больше двигать людьми, чем вера и любовь. И люди, движимые страхом, становятся соучастниками преступления».

«Беларусь, время твоего плена заканчивается! Я хочу сказать каждому: «Ваш плен подходит к своему завершению». Я видел на улицах нашего города радость неописуемой силы и красоты. Бог не просто вернет из плена. Он восстановит утраченное достоинство. Бог вернет тебе твою походку, ты будешь ходить с поднятой головой. Беларусь, Бог вернет тебе свободу. Не человеческой силой, но силой Божьей будет сокрушено ярмо над этой страной», — уверен духовный лидер минских протестантов.

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