Cоветник Госдепа США по энергетике: Нужно смотреть не на «Северный поток-2», а в будущее 17.09.2021, 14:56

Российский газ не так и важен.

Украина должна стать частью большого энергетического перехода, а не зацикливаться на российском газе и маршрутах его транспортировки. Надо говорить не о «Северном потоке-2», а об интеграции в европейскую энергосистему.

Об этом в интервью журналу «Новому времени» заявил Амос Хохштейн, старший советник по энергетической безопасности Госдепа США.

«Давайте смотреть не узко на «Северный поток-2». Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться. Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», — сказал Хохштейн.

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