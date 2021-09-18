Кремль показал видео, где Путин «голосует» через интернет, не имея никаких гаджетов 23 18.09.2021, 9:29

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Что тут не в порядке?

Но для этого нужен мобильный телефон, которого у президента (по его же словам) нет. И как он справился?

17 сентября 2021 года президент России Владимир Путин впервые проголосовал на российских выборах через интернет.

Вероятно, он выбрал такую форму волеизъявления из-за внезапного ухода на самоизоляцию: за несколько дней до выборов Путин сообщил, что многие люди в его окружении заболели коронавирусом, пишет meduza.io.

Смотрите внимательно: Путин заходит в кабинет, подходит к включенному компьютеру с уже запущенным браузером, где открыта страница входа в систему дистанционного электронного голосования. Потом набирает что-то на клавиатуре одним пальцем, после чего появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен».

И что тут не в порядке?

Ни в руках у Путина, ни на его столе не видно еще одного важного гаджета, без которого невозможно было ни зарегистрироваться на интернет-голосование, ни проголосовать онлайн. Это обычный мобильный телефон с российской сим-картой. Когда избиратель логинится в систему для голосования, на его телефон приходит пароль для подтверждения участия в голосовании. Без него невозможно получить бюллетень и распорядиться своим голосом. Пользователя отдельно просят никому не показывать пришедший в СМС пароль.

Теоретически телефон мог быть у Путина, например, в кармане пиджака, а момент, когда он им пользуется, нам не показали. Но президент много раз признавался, что не пользуется телефоном вообще. В последний раз публично он сказал об этом две недели назад, 3 сентября 2021 года, во время пленарной сессии Восточного экономического форума.

Во время недавних переговоров в Кремле президента РФ и канцлера ФРГ у Меркель зазвонил мобильный телефон.

Модератор также поинтересовался у российского лидера, есть ли у него мобильный телефон. «Нет», — признался Путин.

Вы хотите сказать, что Путин на самом деле не голосовал? А как же надпись «Спасибо, ваш голос учтен»?

Есть три объяснения:

Путин проголосовал через интернет, не нарушив процедуру. Чтобы поучаствовать в интернет-голосовании, президент должен был переступить через себя — отказаться от старых привычек и обзавестись мобильным телефоном. Причем сделать это ему пришлось бы до 13 сентября: в этот день официально закончилась регистрация на дистанционное электронное голосование. Если это так, момент, когда Путин смотрит пароль на телефоне, вероятно, просто не попал на официально опубликованное видео.

Путин проголосовал через интернет, но процедура была грубо нарушена. От президента, в отличие от всех остальных московских избирателей, не потребовали при входе в систему вводить пароль с телефона. Мы не знаем, как это может быть устроено с технической точки зрения — но уверены, что обычным пользователям такая опция недоступна.

Путин не голосовал через интернет, а все, что нам показали, — мистификация. Теоретически, чтобы сняться для этого видео, Путин мог вообще не голосовать. Финальные кадры, на которых появляется сообщение «Спасибо, ваш голос учтен!», нельзя считать надежным доказательством того, что голосование состоялось. Убедитесь сами: страницу с такой надписью может открыть кто угодно, просто введя этот адрес в своем браузере.

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