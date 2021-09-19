Все больше белорусов поддерживает национальную забастовку 19.09.2021, 14:13

Акция «#Стачке_быть!» набирает размах.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал новые фото белорусов, поддержавших национальную забастовку и принявших участие в акции «#Стачке_быть!».

Телеграм-канал также рассказал, как присоединится к флешмобу «#Стачке_быть!»:

- Берем простой лист бумаги, пишем на нем, рисуем, печатаем надпись «#Стачке_быть». Делаем надписи у проходных заводов и предприятий!

- Присылайте ваши фото с хештегом #Стачке_быть в наш бот @basta_1bot.

- Выкладывайте фото в социальных сетях!

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