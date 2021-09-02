Лукашенко под давлением Кремля отменил таможенную схему, раздражавшую российский коммерсантов 7 2.09.2021, 17:40

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Теперь обороты «Белтаможсервиса» могут упасть на 80%.

Пришел конец схеме, которая действовала с апреля 2011 года: согласно указу Лукашенко, товары, ввезенные в Беларусь компаниями с «особым статусом», освобождались от налога на добавленную стоимость, к ним применялась нулевая ставка. Таможенным оператором являлся государственный логистический оператор «Белтаможсервис».

Схема позволяла поставщикам экономить на пошлинах, не ставить товары на баланс. Это создавало условия, когда отдельные компании заваливали российский рынок серыми товарами, демпингуя и раздражая честных российских коммерсантов.

Как стало известно «Нашей Ниве», Лукашенко пришлось отменить с 31 августа этот указ под давлением со стороны России.

Источники сообщают, что после отмены указа «Белтаможсервис» может потерять в общих оборотах до 80% — поставщикам станет невыгодно сотрудничать с компанией.

«Российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, привлекая местных таможенных операторов, например «Белтаможсервис», что позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже (согласно российскому законодательству — не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет), — объясняла РБК президент российского таможенного брокера «КВТ сервис» Юлия Шленская. — Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога».

По словам эксперта, ранее оформление на границе Беларуси было популярным среди российских компаний, «но теперь схема будет невозможна». Шленская считает, что от «отмены «белорусской» схемы должны выиграть официальные компании-посредники, которые помогают ввозить товары в Россию».

Гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов прогнозирует, что после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Беларусь, упадет до 70%.

«Это была серая схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и т.п. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка», — цитирует Мартьянова РБК.

При этом рост цен в России в связи с отменой «белорусской» схемы не прогнозируют.

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