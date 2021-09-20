Financial Times: Россия играет в опасные игры 20.09.2021, 11:18

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Позиции России как надежного поставщика газа в Европу оказались под большим сомнением.

Рекордно высокие цены на газ в Соединенном Королевстве и континентальной Европе привлекли всеобщее внимание к снижению объема поставок природного газа из России летом этого года, и многие задаются вопросом, могла ли эта ситуация на европейском рынке стать делом рук Москвы, пишет Financial Times (перевод — inosmi.ru).

Согласно этой гипотезе, цель Москвы заключалась в том, чтобы спровоцировать рост цен до такого уровня, чтобы Германии пришлось поспешить с выдачей разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2», который вызвал массу политических споров и строительство которого сопровождалось введением санкций Соединенными Штатами и сопротивлением со стороны многих восточноевропейских государств. К настоящему моменту строительство этого газопровода уже завершено.

В пятницу, 17 сентября, 40 членов Европарламента, в основном из Польши и стран Балтии, призвали провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» — монопольного экспортера газа, пользующегося поддержкой российского государства. Они хотят выяснить, действительно ли решения «Газпрома» послужили причиной резкого роста цен, который теперь угрожает всей европейской промышленности.

«Газпром» и его защитники утверждают, что все эти обвинения являются надуманными. Они указывают на то, что «Газпром» выполнил все свои обязательства по поставкам по всем долгосрочным контрактам. Никаких перебоев с поставками не было. Некоторые европейские страны, включая Германию, в этом году получили от России даже больше газа, чем в прошлом.

Сторонники «Газпрома» утверждают, что это русофобия — обвинять эту компанию в возникновении проблемы, которая уже приобрела глобальные масштабы. Цены на газ в Азии тоже стремительно растут, потому что все больше стран пытаются заменить по крайней мере часть угля на более экологически чистый природный газ. Кроме того, объемы добычи природного газа в Европе резко снизились.

Но критики «Газпрома» настаивают, что нужно лишь немного изменить баланс спроса и предложения на сырьевых рынках, чтобы цены на сырье начали резко расти или падать. Их ключевой аргумент заключается в том, что поставки российского газа в Северо-Западную Европу в этом году оказались в среднем ниже, чем до начала пандемии.

Кроме того, «Газпром» несколько раз отказался продавать дополнительные объемы газа на спотовом рынке и бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, территорию которой «Северный поток — 2», соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря, огибает.

После затянувшейся зимы 2020-2021 годов уровень газа в европейских газохранилищах опустился ниже обычного уровня, поэтому спрос на поставки газа на спотовом рынке — чтобы восполнить дефицит в газохранилищах — стал выше. Однако крупнейший поставщик Европы отказался предоставить дополнительные объемы газа.

Теперь, когда зима уже не за горами, газа в европейских газохранилищах оказалось намного меньше средних показателей для этого времени года, что в свою очередь стало главной причиной скачка цен. Сейчас многие искренне боятся, что, если предстоящая зима окажется затяжной или аномально холодной, газ на рынке может попросту кончиться.

Публичные заявления «Газпрома» еще больше запутывают ситуацию. Компания признала, что в этом году она пополняет внутрироссийские запасы активнее, нежели в предыдущие годы, то есть у нее остается меньше газа для экспорта за границу.

Но в пятницу, 17 сентября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что его компания в состоянии увеличить добычу газа и обеспечить дополнительные поставки, если возникнет такая необходимость.

Кроме того, на этой неделе представитель президента России Владимира Путина сообщил, что запуск «Северного потока — 2» позволит увеличить объемы доступного газа, в том числе на спотовом рынке.

Путин тоже решил «помешать угли в костре», заявив, что в сложившейся ситуации отчасти виноваты «умники» из Еврокомиссии, которые настаивали на «рыночном ценообразовании», чтобы усилить конкуренцию на газовых рынках.

Но если «Газпром» будет рад начать спотовые продажи газа, как только будет запущен «Северный поток — 2», несмотря на свою любовь к долгосрочным контрактам, возникает резонный вопрос о том, почему он не хочет сделать это уже сейчас.

По словам критиков, неоспоримые доказательства того, что «Газпром» играет с рынком в опасные игры, можно найти в данных касательно запасов в европейских газохранилищах. Несмотря на то, что общий объем запасов сейчас ниже обычного, европейским энергетическим компаниям в целом удается восполнять запасы на подконтрольных им объектах до приемлемого уровня. Большую часть газохранилищ в Европе, которые пока не были пополнены, контролирует сам «Газпром».

Оставляя запасы в собственных газохранилищах в Европе на очень низком уровне, «Газпром» фактически отказывается обеспечивать самого себя и сигнализирует, что ситуация на рынке останется напряженной. Такие действия могут напугать рынок, даже если «Газпром» продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами по долгосрочным контрактам.

Если бы «Газпром» начал восполнять запасы в своих европейских газохранилищах, цены на газ, скорее всего, стабилизировались бы или даже начали бы снижаться. Однако теперь, когда зима приближается, многие сомневаются, что вместе с ней в Европу придут дополнительные объемы российского газа.

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