Главврач больницы Барановичей о COVID-19: Bсе тяжелые пациенты - невакцинированные 3 20.09.2021, 16:21

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В Беларуси у четвертой волны эпидемии есть свои особенности.

По словам Александра Ткачева, главного врача Барановичской городской больницы, в Барановичском районе, как и в остальных регионах страны, растет заболеваемость коронавирусом, при этом у четвертой волны эпидемии есть свои особенности, пишет intex-press.by.

«Среди тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией у нас в больнице пока не было ни одного человека, который был бы вакцинирован», — сказал Александр Ткачев.

Также он сообщил, что в четвертую волну гораздо большему количеству госпитализированных пациентов требуется кислородная поддержка. Если в первую волну таких было около 20%, то сейчас — 30–40%, сказал главврач.

Он напомнил о необходимости носить маски, пользоваться антисептиком и т. д., а также рекомендовал всем, кто еще не вакцинировался, сделать это. В городской больнице, отметил Ткачев, привиты 95% работников, не вакцинировались только те, кто не может это сделать по медицинским показаниям.

По состоянию на 19 сентября в Беларуси зарегистрированы 514 446 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4004 пациента.

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