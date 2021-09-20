Ученые подтвердили влияние Луны на сон людей 20.09.2021, 21:25

По мере нарастания лунного цикла люди начинают спать меньше.

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) провела наблюдения, которые подтвердили влияние лунного цикла на сон людей. При этом, влияние зависит от пола человека.

Как сообщает Science alert, ученые называют свое исследование самым масштабным такого рода. Исследователи наблюдали за 850 жителями города Уппсала, среди которых были и мужчины, и женщины. Ученые изучали полисомнографии испытуемых, чтобы определить начало, продолжительность и качество сна в течение одной ночи.

Исследователи также следили за фазой Луны в каждую из ночей: была это растущая, убывающая Луна или полнолуние. Ученые предположили, что увеличение яркости растущей Луны должно негативно сказываться на качестве сна человека.

Оказалось, что фазы Луны действительно влияют на сон человека, причем, насколько сильно будет это влияние, зависит от пола. Так, женщины спали в среднем на 12 минут меньше в ночи с растущей Луной, чем с убывающей. Мужчины же спали в среднем на 20 минут меньше.

Более выраженным было влияние фаз Луны и на другие характеристики сна. Так, качество сна у мужчин снижалось на 3,4% в ночи с растущей Луной, они дольше бодрствовали, а также более заметными были нарушения длительности фаз сна.

Вместе с тем, исследователи пока не спешат делать однозначных выводов. Наличие корреляции еще не означает причинно-следственных связей.

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