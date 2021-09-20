Как князь Гедимин перехитрил маршала Ливонского Ордена 20.09.2021, 21:39

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История битвы возле Жеймы.

Трон Великого княжества Литовского принес князю Гедимину не только власть над литвинскими областями, но и вражду с крестоносцами. С ними пришлось вести жестокую войну. Ливонский Орден жаждал новых и новых территорий. Огнем и мечом рыцари опустошали селения литвинов, намереваясь превратить всю Литву в пустынный край. Сюда могли хлынуть со временем немецкие колонисты, пишет litvin.pl.

Маршал Ливонского ордена и удачливый полководец Генрих фон Плоцке в 1316 году в пограничной волости Пастовия перебил до 300 литвинов, еще несколько сотен мирных жителей угнали в рабство. Затем набег был повторен. Теперь уже на волость Меденике, где также были истреблены жители. На место убитых маршал пытался водворить пилигриммов из немецких княжеств.

Затем немцы ворвались в район, прилегавший к замку Бисен, где сожгли предместье. Весь 1316 год набеги ливонцев повторялись с неослабевающей силой. В них принимали участие многочисленные рыцари, искавшие добычи и победы вместе с орденскими братьями. «Хроника Литовская и Жмойтская» рассказывает о планомерном выжигании Литвы, о многих насилиях и завоевании ряда литвинских замков.

Немецкие рыцари вызвали гнев Гедимина

Такую немецкую активность князю Гедимину нужно было пресечь во что бы то ни стало. Ведь речь шла вообще о жизни и смерти Литовского княжества. Князь собрал воинством из всех уделов, разбив лагерь меж Юрборгом и Ковно. Когда его войска пополнили дружины полочан и новогрудчан, литвины пошли на врагов, что бы в 1320 году дать решительный отпор захватчикам.

В 1320 году маршал Генрих фон Плоцке развернул знамена нового крестового похода и собрал под своим началом огромное войско, которое направил к Жемайтиским землям. Чтобы завоевать и опустошить большую территорию, маршал принял решение разделить свое войско. Двигаясь с разных сторон, силы крестоносцев воссоединились в Ковно. Город был полностью разграблен и сожжен дотла.

Гедимин вместе с союзными отрядами из Полоцка и Новогрудка вступил в сражение с Тевтонским орденом. Их встреча произошла 27 июля 1320 г. поблизости разоренного Ковно в местечке под названием Жеймялис.

Крестоносцы имели преимущество перед литовским войском. Они были вооружены ручницами. Татарская конница, принадлежавшая войску Гедимина, попала первой под обстрел.

Однако татары не растеряли боевой дух и сделали хитрый ход. Подскакав к противнику, они пустили стрелы, а затем повернули коней назад, чтобы продемонстрировать противнику намерение пойти в отступление. Крестоносцы, одержимые надеждой на быструю победу, ринулись за ними вдогонку.

Князь Гедимин предвидел такое развитие событий и устроил для вражеской армии впереди засаду, применив свой фирменный тактический ход. Он бросил резервы в тыл рыцарям.

Когда битва достигла кульминации, отряды жемойтов, которые входили в состав Тевтонского ордена, оказали сопротивление рыцарям и нанесли сокрушающий удар с тыла. Дождавшись перелома сражения, Гедимин направил все силы в генеральное наступление. Со стороны флангов крестоносцы подверглись ударам отрядов из Полоцка и Новогрудка.

Исход битвы завершился полной капитуляцией крестоносцев. В тот день погибли сотни простых копейщиков, стрелков, мечников и десятки рыцарей. Следующие несколько лет Ордену пришлось затаиться и прекратить набеги. Гедимину удалось за это время восстановить силы и найти новых союзников, чтобы вновь непримиримо сражаться с иноземным врагом.

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