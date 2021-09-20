МТС повышает стоимость услуг 3 20.09.2021, 22:27

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Дороже станут абонентская плата, мобильный интернет, звонки.

Мобильный оператор МТС повышает стоимость услуг с 1 октября на 4 %. Соответствующий документ размещен на сайте компании.

Дороже станут абонентская плата, мобильный интернет, звонки, услуги фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и др.

— Изменения стоимости обусловлены рядом факторов: постоянная поддержка и развитие инфраструктуры сети, в том числе по расширению емкости 4G, внедрение новых технологических решений. Это позволит улучшить качество связи и предоставит равный доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам клиентам по все стране, в том числе в пригородах и удаленных деревнях, — подчеркнули в МТС.

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