В Конгресс США внесли закон о жестких санкциях против российского госдолга 1 23.09.2021, 8:32

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Cтоимость международных займов для РФ может резко вырасти.

Американские конгрессмены готовятся еще туже затянуть кольцо санкций вокруг российского финансового рынка.

Как сообщает Bloomberg, палата представителей США утвердила поправку в закон об оборонном бюджете, которая предполагает новый раунд ограничений против российского государественного долга.

Поправка, внесенная демократом от Калифорнии Бредом Шерманом, требует запретить американским финансовым институтам покупать новые выпуски облигаций федерального займа не только на размещениях (такие санкции уже действуют), но и на вторичном рынке.

Закон, в который включены новые меры, должен пройти голосование в нижней палате конгресса на будущей неделе. Его перспективы в Сенате пока не ясны.

Новый раунд санкций задуман как ответ на вмешательство в выборы и включает удар по ЦБ РФ и Фонду национального благосостояния - облигации, выпущенные от их имени, на срок больше 14 дней также должны попасть под запрет.

Хотя новый закон пока еще не приравнивает Россию к Венесуэле и не так плох, как прямой запрет на владение любыми ОФЗ, он все же станет проблемой, говорит Саша Тиханьи, глава стратегии по развивающимся рынкам Toronto Dominion Bank: «В конечном итоге стоимость займов для России вырастет, особенно в периоды рыночных потрясений».

Прямой эффект от санкций будет не так значителен, но закон может сигналом инвесторам о том, стоит ли связываться с российским бумагами, рассуждает Тиханьи.

США, напомним, в апреле запретили своим банкам и финансовым институтам покупать на первичном рынке рублевый российский госдолг. При этом биржевые покупки не попали под запрет, и вложения нерезидентов с тех пор резко выросли: в августе и июле они составили рекордные за полтора года 5 млрд долларов.

Если закон будет принят, это станет первой серьезной эскалацией санкционного режима с момента прихода Джо Байдена в Белый дом. Но вероятного этого не велика, успокаивает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: за последние годы в конгресс было внесено больше 300 законов о санкциях против России, но единицы в итоге были приняты.

Пока поправка Шермана не представляет «серьезную угрозу», считает Тимофеев: «Но если вдруг произойдет какой-то серьезный кризис в российско-американских отношениях, эти предложения обретут иной смысл».

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