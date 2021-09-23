В США одобрили введение бустерной дозы вакцины Pfizer 23.09.2021, 11:03

Кто получит третью прививку от COVID-19?

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса, говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Сегодняшние действия демонстрируют, что наука и имеющиеся в настоящее время данные продолжают направлять принятие решений FDA в отношении вакцин COVID-19 во время пандемии", - заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

Компания Johnson & Johnson заявила, что второй укол ее одноразовой вакцины COVID-19 значительно повысил эффективность препарата в Соединенных Штатах против среднетяжелых и тяжелых форм заболевания.

Данные о бустерных дозах вакцины от COVID-19 компании Moderna должны быть получены в течение нескольких недель, о чем сообщил ранее главный медицинский советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи.

В США к применению одобрены вакцины Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».