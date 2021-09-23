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Польша отказала в выдаче белоруса по запросу Генпрокуратуры режима Лукашенко

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  • 23.09.2021, 22:08
  • 3,292
Польша отказала в выдаче белоруса по запросу Генпрокуратуры режима Лукашенко

Такое решение принял окружной суд Быдгоща.

Минюст Польши отказался удовлетворить просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче объявленного в международный розыск 34-летнего Р.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, такое решение принял окружной суд Быдгоща. Свое решение суд мотивировал тем, что в Беларуси могут быть нарушены права и свободы разыскиваемого. Выводы суда были поддержаны Министерством юстиции.

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