Польша отказала в выдаче белоруса по запросу Генпрокуратуры режима Лукашенко

Польша отказала в выдаче белоруса по запросу Генпрокуратуры режима Лукашенко3
- 23.09.2021, 22:08
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Такое решение принял окружной суд Быдгоща.
Минюст Польши отказался удовлетворить просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче объявленного в международный розыск 34-летнего Р.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, такое решение принял окружной суд Быдгоща. Свое решение суд мотивировал тем, что в Беларуси могут быть нарушены права и свободы разыскиваемого. Выводы суда были поддержаны Министерством юстиции.