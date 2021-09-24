Дело банды Массандры и Баскова раскрыто 5 24.09.2021, 10:47

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Не забудем, не простим!

Инициатива ByPol опубликовала новое расследование обстоятельств гибели Романа Бондаренко.

В своем расследовании ByPol использовала записи телефонных переговоров, которые получили Кибер-партизаны в результате взлома базы МВД.

ByPol приходит к выводу, что первый, кто использовал физическое насилие против Романа Бондаренко на площади перемен 11 ноября 2020 года, был Дмитрий Шакута – неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, инструктор по спецподготовке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Шакута входил в группировку пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт – они неоднократно делали рейды в протестные дворы, чтобы срезать бело-красно-белые ленты и зарисовывать оппозиционные граффити. Действовали они под прикрытием бойцов СОБРа и ОМОНа.

Вторым подозреваемым в применении насилия в отношении Бондаренко является Евгений Тимановский – старший прапорщик СОБРа. Он перед погрузкой Романа в служебный микроавтобус намеренно ударил его головой о землю. Согласно расследованию ByPol, кроме Тимановского, в группу специального отряда быстрого реагирования (СОБР) входили также капитан Сарман, старший прапорщик Антюфеев, прапорщик Буйкевич, прапорщик Савенко. В микроавтобусе СОБРа Бондаренко находился около 20 минут – неизвестно, что делали с задержанным все это время. Потом Романа передали в тяжелом состоянии омоновцам, которые доставили его в Центральный РУВД. Оттуда его забрала машина «скорой».

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко скончался 12 ноября 2020 года в реанимации больницы скорой помощи в Минске.

Все результаты расследования смотрите здесь.

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