Светлогорский завод сварочных электродов — в шаге от остановки 1 24.09.2021, 13:11

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иллюстрационное фото

Руководители предприятия и района решили вывести на забастовку весь город?

Светлогорский завод сварочных электродов за год сократил по меньшей мере 300 сотрудников. До нового года уволят еще 100, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

В прошлом году на протяжении двух месяцев сотрудники сидели в отпуске за свой счет. В этом году планируют также отправить штат по домам.

Все дело в том, что владельцы не хотят выплачивать людям зарплаты. Раньше 90% сбыта шло на Россию, теперь же соседи отказались от поставок и разорвали контракты.

Работы в районе нет. Даже в торговом центре остались только Санта и Fix price.

Судя по всему, руководители завода и района решили вывести весь город на забастовку.

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