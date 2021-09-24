Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени: видео 9 24.09.2021, 18:11

7,782

иллюстрационное фото

От резкого торможения у Boeing лопнуло колесо на левом шасси.

Самолет с группой российских туристов, направлявшихся в Москву из Варадеро (Куба), столкнулся со стаей орлов. Видео, которое засняли пассажиры воздушного судна, опубликовал Telegram-канал Mash, пишет «Униан».

Boeing 767-300 должен был подняться в воздух в Варадеро в четверг, 23 сентября, в 10:15 по местному времени.

Во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе лайнер столкнулся с двумя крупными птицами: одна из них оставила вмятину на носовой части, вторая попала в правый двигатель. Вследствие ЧП оттуда пошел столп пламени.

По словам туристов, экипаж прервал набор скорости, но от резкого торможения у Boeing лопнуло колесо на левом шасси.

В результате вылет рейса отложили на 23 часа. Всех туристов временно разместили в отеле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».