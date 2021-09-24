Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени: видео

Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени: видео9
- 24.09.2021, 18:11
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От резкого торможения у Boeing лопнуло колесо на левом шасси.
Самолет с группой российских туристов, направлявшихся в Москву из Варадеро (Куба), столкнулся со стаей орлов. Видео, которое засняли пассажиры воздушного судна, опубликовал Telegram-канал Mash, пишет «Униан».
Boeing 767-300 должен был подняться в воздух в Варадеро в четверг, 23 сентября, в 10:15 по местному времени.
Во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе лайнер столкнулся с двумя крупными птицами: одна из них оставила вмятину на носовой части, вторая попала в правый двигатель. Вследствие ЧП оттуда пошел столп пламени.
По словам туристов, экипаж прервал набор скорости, но от резкого торможения у Boeing лопнуло колесо на левом шасси.
В результате вылет рейса отложили на 23 часа. Всех туристов временно разместили в отеле.