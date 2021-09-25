Сегодня — день рождения Михаила Клеофаса Огинского

Сегодня — день рождения Михаила Клеофаса Огинского6
- 25.09.2021, 8:30
- 1,604
Знаменитый полонез «Развітанне з Радзімай» был написан в усадьбе Залесье возле Сморгони.
Композитор и государственный деятель ВКЛ Михаил Клеофас Огинский родился 25 сентября 1765 года в Гузуве, под Варшавой, в Мазовецком воеводстве.
Уже в 7 лет занимался науками по 16 часов в день. Позже изучал музыку в Италии
В 20 лет был избран послом на сейм Речи Посполитой. Был чрезвычайным послом в Голландии, занимал должность мечника великого литовского. Во время восстания 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко руководил отрядом из 480 стрелков. Во встречах с Александром I продвигал план восстановления ВКЛ.
Был знаком с Моцартом и Гайдном. Знаменитый полонез «Развітанне з Радзімай» написал в Залесье.
Умер и похоронен во Флоренции в 1833-м.
В 1991 году коммунисты выступили против предложения сделать «Развітанне з Радзімай» гимном Беларуси.