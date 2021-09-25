Сегодня — день рождения Михаила Клеофаса Огинского 6 25.09.2021, 8:30

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Знаменитый полонез «Развітанне з Радзімай» был написан в усадьбе Залесье возле Сморгони.

Композитор и государственный деятель ВКЛ Михаил Клеофас Огинский родился 25 сентября 1765 года в Гузуве, под Варшавой, в Мазовецком воеводстве.

Уже в 7 лет занимался науками по 16 часов в день. Позже изучал музыку в Италии

В 20 лет был избран послом на сейм Речи Посполитой. Был чрезвычайным послом в Голландии, занимал должность мечника великого литовского. Во время восстания 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко руководил отрядом из 480 стрелков. Во встречах с Александром I продвигал план восстановления ВКЛ.

Был знаком с Моцартом и Гайдном. Знаменитый полонез «Развітанне з Радзімай» написал в Залесье.

Умер и похоронен во Флоренции в 1833-м.

В 1991 году коммунисты выступили против предложения сделать «Развітанне з Радзімай» гимном Беларуси.

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