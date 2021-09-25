В США выпустят комикс про экс-президента Джимми Картера 25.09.2021, 13:52

Он будет опубликован накануне 97-го дня рождения политика

Новая книга комиксов расскажет о жизни 39-го президента США, демократа Джимми Картера, занимавшего этот пост с 1977 по 1981 год. Иллюстрации комикса будут посвящены 75-летней истории любви Джимми Картера и его супруги Розалин, а также пути, который привел Картера в Белый дом и его президентству, сообщает «Голос Америки».

«Пресса благосклонна лишь к немногим президентам после окончания срока их полномочий, но постпрезидентская жизнь Джимми Картера была воплощением непоколебимого служения и преданности стране, которую он любит, - рассказал автор книги комиксов Майкл Фризелл. - Его участие в благотворительности доказывает, что он настоящий лидер во всех смыслах этого слова».

Книга комиксов выйдет в серии TidalWave, в рамках которой были выпущены комиксы о таких политиках, как Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон, Рональд Рейган и Ричард Никсон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».