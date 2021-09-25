Как выглядят и сколько стоят дома у леса под Минском 25.09.2021, 22:28

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Во многих домах садового товарищества «Трактор» люди живут круглый год.

В садоводческое товарищество «Трактор» через Колодищи попасть просто: едешь прямо по Минской улице, переходящей в Промышленную, дальше несколько сотен метров по лесу — и въезжаешь на Центральную улицу СТ. Realt.by посмотрел, что это за поселок и какие дома там продают.

На въезде площадка для сбора ТБО и дом-магазин, работающий, судя по табличке, без выходных. И почти без продуктов. Зато с дешевым алкоголем.

Неприятное впечатление исчезает, если от входа повернуть налево. В этом «аппендиксе», окруженном лесом, очень уютно.

Участки в Тракторе традиционные — 6−8 соток. Но — широкие проезды, мало гигантских домов — оттого нет ощущения скученности.

Местные говорят — во многих домах люди живут круглый год. Дороги зимой тут чистят. Да, газа нет, но — приспособились. Пользуются твердотопливными котлами, баллонами с газом. Пробили свои скважины. Все-таки тут обосноваться дешевле, чем купить квартиру в Минске или дом в Колодищах. А с машиной ездить на работу — как добираться из «хвоста» колодищанского полигона. То же самое по времени.

Классических дач тут тоже предостаточно. Огороды не масштабные, больший упор — на свои яблони и груши, малину и смородину. Ну и экологичность местной продукции будет под вопросом. Товарищество плохо продувается. Рядом железная дорога и производственная зона Амкодора. Во время экскурсии журналистов тут висела дымка городского/промышленного смога. Лес, как выяснилось, с ним не справляется.

Ну и с тишиной вопросы. Даже на тех участках, что дальше от железной дороги, она слышна. А ближе к путям товарняки способны оглушить. Ветка популярная, гремит и скрежещет часто.

Но плюс строительства загородного дома в садовом товариществе в том, что на земли СТ не распространяется правило построить дом в течение трех лет. Можно воплощать свою мечту и видение прекрасного хоть всю жизнь. Как воплощают на этом участке.

Что почем в Тракторе?

Свободных участков в СТ мало, в продаже и вовсе один — 7,1 сотки за эквивалент $ 14 000.

За эквивалент 29 тысяч долларов предлагают аккуратную дачу в 2 уровня: «Участок 7,26 соток. Ровный, ухоженный, огорожен. Дом щитовой обложен кирпичом. В доме камин, отопление печное. На участке отдельное строение под душевую и санузел. Растут плодово-ягодные деревья и кустарники».

За 29,9 тысячи продается дом из бруса со свежим ремонтом. «На первом этаже выполнен отличный ремонт, твердотопливное отопление разведено по дому. Продается со всей мебелью и техникой. Установлен качественный котел. Цокольный этаж: просторный гараж, топочная, комната для хранения инвентаря. Первый этаж: прихожая с лестницей на 2-й этаж, гостиная и 2 спальни. Мансардный этаж представляет собой одну большую комнату, которую при желании можно разделить на две, утеплен и обшит. На участке в 8.56 соток расположено отдельное кирпичное строение с сезонным водоснабжением и конвекторным отоплением, в котором находится кухня, душ и туалет», — сообщает продавец.

Двухуровневая дача на 8 сотках площадью 73 квадратных метра выставлена за 38 тысяч. «Садовый домик со всеми удобствами: ванной, туалетом, холодной и горячей водой (вода сезонная, канализация местная. Установлен бойлер)», — уточняет продавец.

Самое дорогое предложение в базе — комплекс на 10 сотках. За $ 65 тысяч в эквиваленте предлагается: «Трехэтажный дом (165,3 кв.м.), двухэтажный гостевой дом (99 кв.м.), теплицы, новый курятник, подсобные беседки, зоны отдыха. Скважина, разведена сезонная вода, ко всем строениям подведено электричество, канализация местная».

Дом каркасный, обложенный красным кирпичом. В цокольных этажах: баня на дровах, готовая чаша под бассейн, комната отдыха, вспомогательные помещения. На первом этаже кухня с газовой плитой (баллон), гостиная с камином, 2 жилые комнаты, туалет. Второй этаж: большая гостиная, 3 спальни, терраса, с которой открывается весь вид на участок. Гостевой дом состоит из 2 жилых комнат, летнего душа, уличного туалета.

На территории сделаны основательные бетонные дорожки, весь участок распланирован, растут взрослые плодовые и хвойные деревья, пишет продавец.

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