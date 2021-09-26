В Польше задержали шестерых «проводников», которые помогали мигрантам пересекать границу со стороны Беларуси 2 26.09.2021, 11:29

3,414

За сутки в страну пытались попасть 259 нелегалов.

За последние сутки в Польшу через границу с Беларусью пытались попасть 259 мигрантов, сообщает погранслужба Польши.

Польские пограничники сообщают, что были задержаны 18 человек, которые пытались незаконно пересечь границу: 17 иракцев и один гражданин Конго. Остальные попытки были предотвращены. Кроме того, за оказание помощи мигрантам были арестованы шестеро иностранцев: трое из Ирака и по одному из Индии, Сирии и России.

Ранее сейм Польши одобрил поправки в законодательство об иностранцах и предоставлении им защиты. Теперь мигрантов, задержанных в этой стране за незаконное пересечение внешней границы Евросоюза, будут выдворять и накладывать временный запрет на въезд в страны шенгенской зоны.

Напомним, после сильного роста количества попыток незаконно пересечь границу с восточной стороны Литва, Латвия и Польша стали разворачивать мигрантов и отправлять туда, откуда они прибыли — в Беларусь. Пограничный контроль этих стран поставили на усиленный режим, но поток мигрантов продолжается.

В августе этого года 1935 иностранцев пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу. 1175 из них погранслужба развернула на границе, а 760 иностранцев были задержаны и помещены в миграционные центры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».