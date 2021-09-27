Ученые рассказали о неожиданном влиянии кофеина на организм человека 1 27.09.2021, 12:13

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В основу исследования легли данные 13 тысяч участников американской программы.

Потребление кофеина может повлиять на способность вашего организма усваивать витамин D. К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет lenta.ru.

В основу исследования легли данные 13 тысяч участников американской программы социального исследования National Health and Nutrition Examination Survey в возрасте от 30 до 47 лет. В результате специалисты из Китая и Бразилии пришли к выводу, что чем больше люди употребляют кофеин, тем выше риск дефицита витамина D.

В то же время отмечается, что неизвестно, как кофеин влияет на уровень витамина D у пожилых людей.

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