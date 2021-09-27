«На одежду просто не хватает денег» 18 27.09.2021, 12:27

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Педагог дополнительного образования о своих доходах и расходах.

Житель Барановичей, который работает в другом городе по распределению педагогом дополнительного образования в одном из образовательных центров, рассказал intex-press.by, сколько он зарабатывает, на что уходит его зарплата и получается ли что-нибудь откладывать:

- Еще со школы я мечтал стать историком и точно знал, что свяжу свое будущее с наукой. После 11-го класса без экзаменов поступил в университет на истфак, так как у меня были дипломы областных олимпиад, и последующие четыре года наслаждался учебой.

Так как я учился на бюджете, перед получением диплома встал вопрос о распределении. К тому времени я уже успел жениться, так что меня отправили в тот же город, что и мою жену. Мне еще повезло, потому что моих одногруппников в основном разбросали по сельским школам по всей Беларуси.

«Будем честны – это очень мало»

Приняли меня очень хорошо, все показали и объяснили. Я веду кружок краеведения у учеников начальной школы. В целом заниматься с детьми мне нравится. Я стараюсь заинтересовать учеников, привлечь их внимание к своему кружку, а не просто быть говорящей головой. Еще из очевидных плюсов – мой график. Я работаю три дня в неделю по два часа, плюс четыре часа в субботу, так что свободного времени – уйма.

Но и зарплата у меня за первый месяц вышла 510 рублей. При том что моя жена зарабатывает около 600 рублей. Будем честны – это очень мало.

Большая часть денег – около 300 рублей – уходит на аренду квартиры. Плюс коммуналка обходится еще рублей в 50.

Примерно 15 рублей каждый месяц приходится тратить на бытовую химию – порошки, чистящие средства и т. д., еще около 25 рублей отдаю на средства гигиены (шампуни, гели для душа и т.п.).

Так как я люблю заниматься спортом, примерно раз в неделю играю в футбол. Аренда спортивного зала обходится нашей команде в 25 рублей с человека.

Еще 30 рублей у меня уходит на проезд в общественном транспорте и мобильная связь отнимает рублей 20. Остальные деньги, которых остается совсем немного, уходят на развлечения и непредвиденные расходы. В основном это походы в кино, кафешки и поездки на такси.

Отработаю два года, а потом буду искать что-то другое.

Конечно, таким раскладом дел я недоволен. Зарплата маленькая, основная часть денег уходит на аренду жилья, поэтому даже продукты мы покупаем за деньги жены. Одежду я приобретаю нечасто, так что с этим, если что, помогут родители. Но если без их помощи, мне на нее просто не хватит денег!

Когда я учился в универе и жил на стипендию и на то, что мне давали с собой родители, мне иногда удавалось даже кое-что отложить. А сейчас из-за того, что приходится снимать жильё, это сделать практически невозможно.

Радует, что это только распределение после университета. Отработаю два года, а потом буду искать что-то другое. В планах освоить кое-какие навыки программирования, чтобы в будущем иметь хорошую работу с достойным заработком.

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