Отопление включили во всех жилых домах Минска 1 27.09.2021, 18:32

По республике включено отопление в 97% жилых домов.

В Беларуси отопление включено в 97% жилых домов, подлежащих включению от котельных, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

По информации ведомства, в связи с устойчивым похолоданием всеми облисполкомами и Минским горисполкомом согласовано начало отопительного сезона. Так, по состоянию на утро 27 сентября по республике включено отопление в 97% жилых домов, подлежащих включению от котельных.

В Минске и Могилевской области отопление включено в 100% домов, в Витебской области — 99,8%, в Гомельской — 99%.

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