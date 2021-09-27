Очередь для пациентов с температурой возле поликлиники в Новополоцке растянулась на улицу 1 27.09.2021, 21:46

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Фотофакт.

В понедельник, 27 сентября, возле городской поликлиники №1 растянулись очереди из пациентов с симптомами ОРЗ. Фотографии публикует @pomogi_vracham, передает gorod214.by.

– Очередь под тридцать человек в бокс приёма людей с признаками простуды заканчивается на улице. Очередь на флюорографию – в вестибюле. Также, с сегодняшнего дня, все сотрудники учреждения облачились в противочумные костюмы или одноразовые удлиннённые хирургические халаты, – рассказывает посетительница поликлиники.

Ранее стало известно, что в связи с ростом заболеваемости ковидом и ОРИ, 21 сентября вышел приказ Минздрава №1141. В нём сказано о переходе поликлиник и больниц на режим работы в эпидемиологический период. Приостановливают профилактические медосмотры, однако изменения не касаются обязательных и внеочередных медосмотров работающих.

Принимать решение о приостановлении и (или) возобновлении плановой госпитализации в больницах будут на местах самостоятельно с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, говорится в документе. В Полоцке и Новополоцке поликлиники уже перешли к новому режиму работы:

Кроме того, в Новополоцке до 1 ноября продлили официальный масочный режим.

Напомним, что в Полоцке и Новополоцке продолжается вакцинация от коронавируса. Правда, Витебская область по ее темпам отстает от других регионов республики.

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