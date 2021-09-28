WSJ: Байден заинтересовался предложением Путина 2 28.09.2021, 12:21

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джо байден

Но на встрече высокопоставленных военных россияне не дали никаких обещаний американцам.

Во время встречи двух топовых военных США и России в Хельсинки обсудили возможность использования американскими военными российских баз в странах средней Азии – Таджикистане и Кыргызстане, приводит статью американской газеты The Wall Street Journal «Зеркало недели. Украина».

Источники WSJ говорят, что США ищут новые возможности для мониторинга и реагирования на угрозы террористов со стороны Афганистана после того, как эту страну покинули все американские военные. При этом, на встрече начальник генерального штаба ВСРФ Валерий Герасимов ничего не пообещал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Хотя летом российская газета «Коммерсант» писала, что президент РФ Путин на саммите в Женеве предложил американскому коллеге Байдену вместе использовать российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане для координации действия на афганском направлении.

Тогда источники «Коммерсанта» говорили, что это мог бы быть обмен информацией с дронов. Тогда российские источники газеты говорили, что американцы «не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели».

Источники The Wall Street Journal также подтвердили такое предложение Путина Байдену, но подчеркнули, что неясно, говорил ли хозяин Кремля серьезно. На встрече в Хельсинки Милли пытался уточнить у Герасимова, что имел в виду Путин.

В Пентагоне говорят, что между США и Россией сохранились лишь минимально необходимые контакты.

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