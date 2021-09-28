Забастовка энергетиков остановит всю Беларусь 1 28.09.2021, 14:08

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Подстанций страны и так находятся в плачевном состоянии.

Возвращаемся к теме забастовки. На этот раз речь пойдет про энергетиков. Без электричества встанет все: станки, электротранспорт, компьютеры и даже «Геббельс-ТВ», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В августе-2020 энергетическая система была на грани остановки. По сути, работали только экстренные службы. Все остальные или стояли в цепочках солидарности, или просто смотрели, что творится по всей стране. Настроения были радикальными, отдельные диспетчеры были готовы выключать рубильник.

Сейчас в энергетике люди дорабатывают контракты и спокойно уходят. Особенно ощущается отток в технических службах. Работников пытаются задобрить – последние месяцы начисляется повышенный оклад. Но экономия тоже никуда не девается (денег-то особо нет): ходят упорные слухи о том, что обрежут доплаты за вредность и дополнительные дни к отпускам (хотя повысить порог: если раньше доплаты были, если ты проводил 50 процентов рабочего времени с вредность, то сейчас она повысится до 80 процентов.

Мы уже не раз рассказывали о плачевном состоянии подстанций. Аварии продолжают случаться. И в какой-то момент может просто не найтись специалистов, которые возьмутся чинить то, что вышло из строя.

Энергетики, вспомните, сколько контролеров развелось, которые только имитируют бурную деятельность. Начальники РЭСов, это же вы в курилках говорили о том, что вам не нужны все эти облэнерго. Вы вполне могли бы работать автономно, если бы вам дали возможность распоряжаться деньгами, которые вы же сами и зарабатываете. «Белэнерго» превратилось в структуру, которая занимается исключительно раздачей указаний.

Вся эта дряхлая система держится исключительно на вашей ответственности и профессионализме. Именно вы хозяева на подстанциях и ГРЭС. Ни один идеолог, ни один председатель профсоюзной ячейки, ни один ОМОНовец не смогут залезть систему, где высокое напряжение. Вы – один из самых важных элементов всей цепи в государстве. И это нужно использовать.

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