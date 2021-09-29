Выживет ли агротуризм в новых условиях? 29.09.2021, 10:11

иллюстрационное фото

Налоговые изменения серьезно усложнят жизнь владельцам небольших агроусадеб.

Во вторник, 28 сентября 2021 года, был опубликован проект поправок в Налоговый кодекс, о котором в последнее время шло так много разговоров.

И хотя наиболее радикальные перемены в основном коснутся налогообложения индивидуальных предпринимателей, затронуты и иные сферы.

Например, с 2024 года планируется отменить льготный сбор в сфере агроэкотуризма. В 2022 году налог будет повышен до 31 рубля в месяц за одну агроусадьбу. Такую же сумму нужно будет платить и за вторую усадьбу. Не ясно, какое налогообложение будет действовать для владельцев агроусадеб в случае принятия поправок. Сейчас налог для владельцев агроусадеб и ремесленников составляет две базовые величины в год – 58 рублей.

Напомним, что в 2006 году вышел указ №372 о развитии агро- и экотуризма в стране, в котором среди прочего были прописана возможность получения банковских льготных кредитов для развития агротуристического бизнеса. Также для людей, занимающихся агротуристической деятельностью, предусматривались значительные налоговые льготы.

Эксперты не раз обращали внимание, что агроэкотуризм, наверное, одна из самых льготных сфер деятельности в Беларуси.

«Ежедневник» попросил председателя правления БОО «Отдых в деревне» Валерию Клицунову прокомментировать налоговые новшества и рассказать, чем они могут обернуться для владельцев агроусадеб.

Не убьет, но подорвет

«Не могу сказать, что меня или хозяев агроусадеб радуют эти поправки. При этом я не думаю, что это убьет в целом агроэкотуризм, однако, несомненно, усложнит и подорвет деятельность маленьких агроусадеб, которые находятся в регионах», – заметила Валерия Клицунова.

Для владельцев крупных агроусадеб, которые находятся под Минском или областным городом, 31 рубль в месяц – это подъемная сумма, это очевидно. Но если у тебя только несколько туристов в месяц, если ты только начал работать в этой отрасли или еще не оправился от кризиса, вызванного пандемией, – то данные изменения для тебя будут болезненными, считает председатель правления БОО «Отдых в деревне».

Она также обратила внимание, что сегодня владельцы агроусадеб платят налог один раз в год, и это 58 рублей. После нововведений годовая сумма будет составлять 372 рубля, а это в шесть раз больше, чем сегодня.

Это очень кардинальные изменения, считает Клицунова.

«Повторюсь, есть «сильные и крепкие» владельцы усадеб, которые когда-то вложили деньги в свои агроусадьбы, и сегодня у них большие обороты. Так вот они даже не заметят эту сумму, но ведь есть и другие, – рассказала она. – Тем более не следует забывать, что в данном бизнесе есть полностью провальные месяцы, когда туристов совсем нет, это ноябрь, декабрь, февраль, март».

Сделать градацию усадеб

Валерия Клицунова также рассказала, что у БОО «Отдых в деревне» было предложение сделать градацию усадеб, то есть разделить крупные агроусадьбы, для владельцев которых это основной источник дохода, и маленькие. И было бы правильно, чтобы вторые вообще не платили эту сумму или хотя бы имели какие-то льготы.

При этом Клицунова подчеркнула, что самое главное, чтобы агроусадьбы не признали юридическими лицами, потому что тогда они вообще не смогут работать.

«Меня в целом беспокоит ухудшение условий хозяйствования в агротуристической деятельности. Ведь это не бизнес «купи-продай». Здесь люди вкладывают немалые деньги в свои усадьбы, прилегающие территории, дороги, инфраструктуру. Кроме этого, не нужно забывать, что хозяева агроусадеб возрождают белорусские традиции, создают рабочих места, привлекают иностранцев, а значит, валюту в страну», – подчеркнула она.

«И получается, что одним росчерком пера, если все и не перечеркнут, то точно усложнят», – заключила Валерия Клицунова.

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