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Забастовка — всегда в моде

  • 3.09.2021, 7:43
Забастовка — всегда в моде
фото: ТАСС

Луканомика рухнула.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:

— Не проходит и дня, чтобы рабочие не задумывались о забастовке. А с объявлением предзабастовочного состояния информации стало в 10 раз больше. Коллеги задают вопросы друг другу: «А ты останешься дома?», и это не может не радовать. Народ всегда ищет вопросы, как решить насущные проблемы, но ответ всегда был и есть на поверхности — всебелорусский Страйк.

На самом деле забастовка — это общее право на свою свободу и волеизъявление. Ее повсеместно объявляют рабочий разных сфер по всему миру. Вот железнодорожники из Германии останавливают поезда и выходят с транспарантами. Парамедики в Польше просто остались дома и не вышли на работу. По причинам нынешних бастующих из европейских стран, мы могли бы бастовать хоть каждый месяц. Низкий уровень зарплат в Беларуси даже близко не подползает к уровню зарплат в Европе. Зато цены разгоняются чуть ли не со скоростью света. Заходя в магазин, уже даже не смотришь и на ценник, заранее известно, что всe подорожало. Потом только высчитываешь по чеку в каком объеме. Так жить ненормально.

Луканомика рухнула, узурпатор даже не пытается спасти ситуацию, а только усугубляет. Важнейшая задача — убрать его и начать строить новую демократическую Беларусь. А для это нужно подготовиться уже сейчас. Каждый поход в магазин я покупаю что-то для неприкосновенного запаса. Морально я уже готов остаться дома. А ты? Забастовка — всегда в моде.

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