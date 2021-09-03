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Видеохит: В США аллигатор «превратился» в огнедышащего дракона

  • 3.09.2021, 9:57
  • 2,536
Видеохит: В США аллигатор «превратился» в огнедышащего дракона

Животное сбило и пыталось съесть дрон.

В американском штате Флорида запечатлели на камеру попытку аллигатора съесть квадрокоптер, который, судя по ролику, взорвался у него в пасти. Видео инцидента опубликовала в TikTok блогер с ником Devhlanger.

На записи видно, как хищник ловит пролетающий над ним дрон, начинает жевать, а через пару секунд из его пасти вырываются клубы дыма.

Как пишет Daily Mail, ситуация произошла во время тура по ферме аллигаторов в Эверглейдсе. Туристы попытались с помощью дрона снять аллигатора с открытой пастью поближе, но животное, осторожно наблюдавшее за техникой, внезапно выпрыгнуло из воды и схватило гаджет.

Одно из видео с хищником набрало более 4,2 миллиона просмотров. При этом многие пользователи возмутились поведением туристов и обеспокоились состоянием аллигатора.

"Джордж (так называли животное на видео) в порядке и все еще выглядел голодным", – позже написала блогер.

@devhlanger

Here is the alligator eating the drone combined. George is doing fine and still looked hungry after . #FYP #alligator #dji #drone #savage #floridaman

♬ original sound - Devhlanger

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