В Тюмени радиостанция несколько часов нон-стоп крутила песню «Третье сентября» 6 3.09.2021, 20:58

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МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ

Песня Михаила Шуфутинского четыре часа подряд звучала в эфире радиостанции.

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» четыре часа подряд звучала в эфире тюменской радиостанции Dipol.FM, при этом транслировались в том числе кавер-версии и ремиксы хита, сообщает РИА «Новости».

«Песня действительно играла четыре часа подряд, но это не одна и та же песня. В оригинале она звучала после всех знаковых моментов: в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов, и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности, поскольку сама по себе песня лиричная, а мы радиостанция танцевальная, энергичная – хотелось добавлять драйва», – заявил программный директор радиостанции Роман Ильич.

3 сентября в русскоязычных странах отмечается «Шуфутинов день». Шуточный празднік посвящен песне «Третье сентября», которую впервые исполнил в 1993 году певец Михаил Шуфутинский.

Пользователи интернета отмечают «Шуфутинов день» мемами в соцсетях и шутливыми постами про «Третье сентября».

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