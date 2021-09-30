Мария Колесникова: Кандалы разобьются 3 30.09.2021, 10:48

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Мария Колесникова

Добро победит.

Представитель штаба Витора Бабарико, политзаключенная Мария Колесникова ответила на вопросы BBC. Она уверена в победе белорусской революции. Приводим вам некоторые цитаты из ее интервью.

«Если вы спросите, в восторге ли я от того, что мне дали 11 лет, то нет, сложно найти человека, которому бы понравилась такая перспектива. Но когда я вспоминаю, за что на самом деле власти и их карманные суды дали нам с Максимом такие сроки, то дышать становится легко, а жить веселей», — считает политзаключенная.

«Нельзя сказать, что, когда я рвала свой паспорт, я не понимала масштаба последствий для себя. 7 сентября 2020 года я знала, что если меня не убьют, то точно посадят. <…> Весь год они старались сделать все, чтобы я пожалела. Год в жарких и холодных камерах, без воздуха, без света, без людей… Год без ничего, но я не жалею и сейчас поступила бы так же. Я здесь и сейчас прохожу сложный путь вместе со своим народом», — говорит Мария Колесникова.

«Мы вместе с белорусами ходили по улицам летом, обнимались, волновались, надеялись. Мы вместе начинали этот путь, и сейчас мы вместе. Так что я не жалею. Я жалею, что белорусам страшно, что мы все несвободны, и жалею тех, кто совершает чудовищные поступки против людей, против своей природы, против самой жизни», — заявила она.

«Тюрьма — это отвратительное место, но здесь я особенно чувствую себя свободной и счастливым человеком. Знаю, как много людей меня любят и думают обо мне, — это дает мне невероятные силы идти дальше. И я точно знаю, что добро победит», — уверена Мария Колесникова.

«Нет, вы не стали хуже от того, что больше не выходите на проспекты с нашим флагом. Нет, вы не стали слабее из-за того, что опасаетесь за свою жизнь и свободу. Вам не в чем винить себя и друг друга, не в чем упрекать. Да, друзья, вы — невероятные. И я думаю, что у Беларуси еще есть ускользающий шанс разрешить кризис внутри страны собственными силами», — говорит политзаключенная.

На вопрос о том, почему она танцевала в день оглашения приговора, Мария Колесникова ответила:

— Потому что танцевать лучше, чем страдать! Это мой привет всем родным, близким и всему миру. Можно замуровать в тюрьму, спрятать от людей, дать 11 лет… Но все это, как и их страх, ненависть и кандалы разобьются о наши песни, смех, танцы и любовь.

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