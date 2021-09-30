Польша возобновляет железнодорожное сообщение со всеми странами, кроме Беларуси 30.09.2021, 16:54

фото: wyborcza

Всему виной — афера Лукашенко с нелегалами.

В Польше восстановят железнодорожные маршруты за границу после отмены некоторых карантинных ограничений. Однако сообщение с Беларусью останется под запретом. Как минимум — до 31 октября.

«Согласно нашим сведениям, в Беларуси свыше 10 000, а может и больше лиц, перемещенных с Ближнего Востока, преимущественно из Ирака, а также из Сирии, используемых для гибридной атаки», — говорил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве, сообщает «Радыё Свабода».

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