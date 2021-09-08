Ученые вычислили рост Микеланджело 8.09.2021, 16:17

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Узнать больше о внешности гения эпохи Возрождения помогла его обувь.

Итальянские специалисты из Центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии Сицилии (FAPAB) изучили обувь, которая была найдена в доме Микеланджело Буонарроти после его смерти и, как считается, принадлежала самому художнику. Пара кожаных туфель и одна кожаная тапочка (вторая была украдена в 1873 году) хранятся в музее Каза Буонарроти во Флоренции, пишет «Вокруг света».

Фото: Casa Museo Buonarroti/Anthropologie

Оценив размер ноги художника, специалисты пришли к выводу, что рост Микеланджело был довольно небольшим по современным меркам — около 1,6 метра. Впрочем, во времена Микеланджело (художник жил с 1475 по 1564 год) такой рост среди мужчин был вполне обычным.

Интересно, что результаты вычислений совпали с описанием Микеланджело, которое дал в XVI веке художник и писатель Джорджо Вазари. Итальянский живописей сообщал, что Микеланджело был среднего роста, широкоплечим и хорошо сложенным.

Останки Микеланджело покоятся во флорентийской церкви Санта-Кроче. Гробницу никогда не тревожили даже в научных целях.

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