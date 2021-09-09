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Белорус выиграл спор у милиционеров-ябатек

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  • 9.09.2021, 19:52
  • 10,652
Белорус выиграл спор у милиционеров-ябатек

Мужчина поспорил, что выкрикнет «Жыве Беларусь» в троллейбусе.

61-летнего Михаила Дубину 8 сентября задержали на остановке общественного транспорта за лозунг «Жыве Беларусь», произнесенный в троллейбусе, пишут правозащитники.

«Неравнодушный гражданин» пожаловался в милицию на то, что «неизвестный мужчина выходил и выкрикивал лозунг». Поэтому по выходу из транспорта Михаила сразу задержали милиционеры. Во Фрунзенском РУВД на мужчину составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

Сегодня дело Дубины рассмотрела судья Мария Ерохина. Михаил утверждает, что в троллейбусе поспорил с двумя мужчинами на шоколадку, что выкрикнет «Жыве Беларусь». В итоге оказалось, что эти мужчины — милиционеры-стукачи в штатском.

Судья-ябатька Ерохина признала Михаила виновным и наказала его 30-суточным арестом.

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