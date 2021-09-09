Джули Фишер: Запад работает над новыми рычагами давления на режим в Беларуси 3 9.09.2021, 22:08

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Джули Фишер

Они будут сильнее и настойчивее.

На Экономическом форуме в Польше обсуждают санкции против белорусского режима, передает «Белсат».

Санкции против режима Лукашенко нужно держать как можно дольше, считает посол США в Беларуси Джули Фишер.

«Санкции – это не конечный инструмент для давления на режим Лукашенко. Кроме Америки, есть еще и наши партнеры, страны-единомышленники, такие как Канада, Британия и другие. Мы работаем сейчас над новыми рычагами давления, которые будут сильнее и настойчивее, чтобы надавить на режим и освободить политзаключенных. Это будут ощутимее для экономики страны», – заявила Джули Фишер, посол США в Беларуси.

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