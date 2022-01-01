Китайский Новый год 2022: точная дата, история и традиции праздника 1.01.2022, 11:59

В Китае Новый год отмечают минимум 15 дней.

Китайский Новый год широко известен во всем мире благодаря особенной мифологии и веселым традициям. Новогодние животные-символы Поднебесной также получили мировую славу, пишет УНИАН.

Новый год в Китае отмечают не меньше 15 дней. Дата начала и конца года определяется по лунному календарю. Китайцы будут встречать не 2022 год, как остальной мир, а 4720-ый. Символом года по гороскопу станет Тигр.

Китайский Новый год 2022 - когда начинается и заканчивается

Китайский Новый год начинается в дату второго новолуния после дня зимнего солнцестояния (21 декабря). В 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля, а закончится 21 января 2023 года. Символом года станет Черный или Синий Водяной Тигр. По украинскому времени празднование начнется в 23:00 31 января.

Китайский Новый год - традиции и обычаи

По китайской мифологии, в Новый год во все дома приходит чудовище Нянь, которое съедает урожай, скот и даже детей. От монстра может защитить красный цвет, поэтому китайцы веде развешивают красные фонарики и узоры из красной бумаги. Также к Новому году проводят генеральную уборку.

Китайцы отмечают смену года с большим размахом и в семейном кругу. К этому празднику все люди обязательно приезжают домой к родным, даже если они живут далеко. На праздничный стол подают блюда из мяса и птицы, а также пельмени. В Новый год китайцы вместо подарков дарят друг другу деньги в красных конвертах.

В Китае Новый год отмечают минимум 15 дней. В остальные дни праздника принято приходить в гости к друзьям и соседям и обмениваться парными предметами. Например, гостям можно принести два мандарина.

Еще одна яркая традиция Нового года – костюмированные маскарады. Китайцы наряжаются в костюмы различных животных и мифических существ, и устраивают шоу. Эти красочные выступления привлекают в Китай туристов со всего мира.

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