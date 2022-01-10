Сивицкий: Кончина Назарбаева многое объясняет 22 10.01.2022, 14:45

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Нурсултан Назарбаев

Политолог уверен, что главный вопрос — когда и по какой причине это произошло.

Политолог Арсений Сивицкий считает, что Нурсултан Назарбаев скончался:

— Противоречие, на которое уже обратили многие внимание, между фактом вступления Кассым-Жомарта Токаева в должность председателя Совета безопасности Казахстана и положением, согласно которому пожизненным руководителем этой структуры является экс-президент страны Нурсултан Назарбаев снимается, если исходить из-за внезапной кончины последнего.

Она же объясняет и стремительное развитие последующих кризисных событий. Теперь главный вопрос, когда в период между 28 декабря и 1 января, по какой причине и в какой стране это произошло?!

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