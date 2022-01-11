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Власти Беларуси отстранили двух лыжниц от международных соревнований за их гражданскую позицию

  • 11.01.2022, 15:27
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Власти Беларуси отстранили двух лыжниц от международных соревнований за их гражданскую позицию

Одна из них вынуждена покинуть Беларусь и планирует уехать в Польшу.

Власти Беларуси отстранили двух лыжниц от международных соревнований за их политическую позицию. Об этом заявили сами спортсменки – Светлана Андриюк и Дарья Долидович. Они рассказали, что в прошлом месяце Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях, передает DW со ссылкой на Reuter. По словам лыжниц, это сделано по указанию главы Белорусской федерации лыжных гонок Александра Дороховича. Он приказал чиновникам запретить их участие в международных соревнованиях и сборах страны.

В федерации и Белорусском лыжном союзе не ответили на запрос журналистов о комментарии.

22-летняя Андриюк говорит, что это решение вынудило ее пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей получить место на Олимпийских играх в Пекине. "Они (спортивные чиновники) дословно обвинили меня в том, что я сторонник оппозиции", — сказала Reuters Андриюк. Теперь, говорит спортсменка, она вынуждена покинуть Беларусь и планирует уехать в Польшу.

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