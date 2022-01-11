Токаеву выставят счет уже свои 4 Telegram-канал «СерпомПо»

11.01.2022, 16:22

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Если, конечно, его раньше не уберут чужие.

Китайцы выразили надежду, что Токаев приедет на открытие пекинской Олимпиады.

Правильно. Повоевал с народом, «а теперь дискотека!»

А что еще делать человеку, который за пару дней разрушил государство, которое Назарбаев, как к нему ни относись, создавал 30 лет?

В Казахстане, который еще несколько дней назад занимал уникальное место между Западом Востоком, был ни с Россией и ни с США и ЕС, ни с Китаем и ни с Турцией, но и не против кого-то из них, теперь хозяйничают войска ОДКБ, а на самом деле – РФ.

Были ли январские события следствием стихийного бунта народных масс, уставших от воровства верхушки и собственной нищеты и бесправия или разборками кланов и желанием Токаева отодвинуть старика Назарбаева (живого? умершего? больного?) и его камарилью от власти, очевидно, что, пригласив на подмогу Путина, нынешний президент слил суверенитет Казахстана. Да, личную власть Токаев, эта тень старого диктатора, сохранил (пока). Но ценою, которую был не готов заплатить в самые критические дни августа 2020 года даже Лукашенко.

И то, что теперь Токаев выслушивает от российских политиков и экспертов (Казахстан – несостоявшееся государство; он должен немедля развернуться в сторону от Запада к спасшей его России; войти в союзное государство РФ и Беларуси, а лучше – федеральным округом в состав РФ; войска ОДКБ должны остаться в Казахстане навечно), еще даже не счет, выставленный за братскую помощь. А так, пробросы, зондаж, сколько можно взять с очередного клиента, на что можно его прогнуть. Кроме идеологических бредней про вторгнувшихся извне террористов, майданные технологии и цветные революции.

Путинская свора, наверно, уже мечтает, как выкидывает из Казахстана западных капиталистов, и получает жирные куски собственности и бизнеса сама. Народу Казахстана от прихода российских олигархов ничего не обломится (достаточно посмотреть на Армению), но его теперь долго не будут ни о чем спрашивать. А репрессии, которые уже идут и наверняка продолжатся в стране под прикрытием «дружеских штыков», отобьют желание к бунтам и у самых ретивых.

На время. Но не навсегда. И тогда Токаеву выставят счет уже свои. Если, конечно, его раньше не уберут чужие.

И снесенными памятниками дело может не ограничиться.

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