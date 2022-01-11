«Как Моисей – море»: «Мрія» красиво приземлилась в Польше, прорезав туман 1 11.01.2022, 20:48

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Видео от наблюдателей и пилота.

Споттеры опубликовали видео красивого приземления самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрія" 9 января в польском Жешуве.

Одну запись выложил Блажей Батуг на странице Antonov An-225 Mriya в Facebook, видео с другого ракурса опубликовал Мацей Скоп в YouTube. А командир экипажа "Мрії" Дмитрий Антонов на своем канале в YouTube показал, как это приземление выглядело из кабины пилота, передает gordonua.com.

9 января самолет выполнял рейс Стамбул – Жешув. В польском городе стояла туманная погода – самолет-гигант долгое время не был виден, хотя гул шести двигателей на записях слышен хорошо. В последний момент "Мрія" предстала перед наблюдателями, разрезав туман, после чего он разошелся, показав чистое небо.

"Как Моисей – море", – написал один из комментаторов, сравнив увиденное с библейской легендой.

Во время этого приземления самолет Ан-225 "Мрія" повредил стойку шасси. На госпредприятии "Антонов" подчеркнули, что обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрії". Поврежденную деталь заменят и самолет продолжит выполнение коммерческого рейса.

Антонов рассказывал, что экстремальные приземления в густом тумане – настоящее испытание для пилотов и самолета.

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