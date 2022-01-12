Как смотрели на Лукашенко чиновники и митрополит после слов о том, что он болеет COVID-19 10 12.01.2022, 21:07

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Диктатор о болезни вещал хриплым голосом и без маски.

Александр Лукашенко 11 января вручал премии «За духовное возрождение». Charter97.org обратил внимание, что голос у него был очень хриплый, а некоторые слова давались с трудом из-за одышки.

Произнося свою речь, Лукашенко среди прочего отметил, что Беларусь якобы научилась находить «эффективные ответы на любые вызовы». — Подтверждение — то, как мы справляемся с ковидной пневмонией. Вот на моем примере вы видите сегодня, — заявил он, указав на себя и добавил: — Все, что нами сделано и делается, — исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей.

После слов о том, что диктатор охрип из-за COVID-19, чиновники бросили в сторону диктатора косые взгляды. Митрополит также косо взглянул на диктатора, после чего выдавил нервную улыбку.

В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

Напомним, в 2020 году Лукашенко демонстративно отказывался признавать опасность коронавируса и обвинял умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным.

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