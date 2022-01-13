Распад «собранных земель» может закончиться крахом самой РФ 5 13.01.2022, 18:26

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Путинская квази-империя не станет сильным и долгосрочным проектом.

Приближается сотая годовщина образования Советского Союза, или, как метко в свое время назвал эту страну Рональд Рейган, "империи зла". И этот "юбилей" крайне символичен для российского диктатора Владимира Путина, который пытается повернуть историю вспять, воссоздав почившего монстра, пишет apostrophe.ua.

В последнее время на Западе, кажется, наконец-то осознали, что заявления о "крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века" в исполнении Владимира Путина – совсем не бред выживающего из ума диктатора. Как известно, мысль - даже если она имеет все признаки фантасмагории - формирует пространство.

В свежем интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин хочет вернуть влияние над странами, которые входили в Советский Союз, отметив, что для США, конечно, данное развитие событий абсолютно неприемлемо. В том же духе выразилась и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: по ее словам, Путин хочет войти в историю и воссоздать СССР. И хотя пресс-секретарь хозяина Кремля тут же опроверг такие намерения своего шефа, сомневаться в них вряд ли приходится.

По сути, во многих отношениях Россия все больше становится похожей на тот же СССР, но лишь в качестве его бледной копии: как известно, история повторяется лишь в виде фарса. После всяческого подавления любой деятельности настоящей оппозиции, установления полного бесправия и беззащитности человека перед государственной машиной, в Москве заговорили уже и об ограничении доступа к интернету, особенно к социальным сетям. Для полного ощущения "советского рая" в стране могут, например, ввести регистрацию в соцсетях по паспорту. Более того – всерьез высказываются идеи о лишении гражданства "неблагонадежных товарищей", совсем как в недоброй памяти брежневские времена.

Говоря о внешней политике и попытках Кремля вернуть существовавшее до 1991 года положение, можно констатировать некоторые успехи Владимира Путина на пути к цели: де-факто вассальным государством стала Беларусь; в полной зависимости от Москвы пребывает Армения; последние события в Казахстане показали, что и в бывших центральноазиатских республиках СССР Кремль видит перспективы по "дружественному" поглощению. Впрочем, здесь все не так просто.

По оценке журнала Тhe Economist, размер субсидий общесоюзного правительства на момент развала СССР составлял 44% бюджета Таджикистана, 42% - Узбекистана, 36% - Киргизстана, 23% - Казахстана, 21% - Туркменистана. Первые три государства сейчас в значительной мере подпитываются финансово через переводы гастарбайтеров. Иными словами, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан крепко привязаны к России экономически.

Вместе с тем, Казахстан и Туркменистан после развала СССР наоборот стали экономически независимы от России. Этот факт явно раздражает хозяина Кремля, который, воспользовавшись межклановой борьбой в Казахстане, решил кардинально изменить ситуацию. После ввода войск ОДКБ в эту страну для "восстановления порядка" в его кремлевском понимании (правда, слышны отголоски Венгрии образца 1956 года и Чехословакии-1968) Владимир Путин, ничтоже сумняшеся, предложил ввести войска ОДКБ во все страны альянса и разместить их на стационарных военных базах. Так, дескать, "можно быстрее можно решать возникающие локальные проблемы, если что".

Следующей страной, в которой Россия с помощью ОДКБ может "не допустить беспорядков", вполне может стать вышеупомянутый Туркменистан. Это самодостаточная газодобывающая страна с экспортом в Китай. Если предположить, что Россия своими действиями в Казахстане пытается вытеснить Китай и Турцию – то же самое она может проделать и с Туркменистаном.

Конечно, самый лакомый кусок по понятным причинам для кремлевского диктатора – Украина.

Но что может дать Россия, которая имеет миллионы нищих граждан, своим нынешним и будущим сателлитам? Согласно расчетам Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года за чертой бедности в России находилось 12,1% населения (это 17,6 млн человек) – не очень похоже на процветающее государство, которое готово делиться ресурсами, правда? Вот еще немного цифр. Согласно исследованиям российских ученых, с 1989 по 2020 год численность населения сократилась примерно в 70% городов РФ, самое активное сокращение населения зафиксировали в трех федеральных округах: Приволжском, Сибирском и Дальневосточном. Объяснение этому — структурный кризис в экономике, в том числе деиндустриализация, которая ведет к безработице и потере у людей средств к существованию. Идет естественная убыль населения - оно стареет, а новых жителей не прибавляется.

Безусловно, Россия – необычайно богатая с точки зрения ресурсов страна. Но все они находятся в руках очень ограниченного круга людей, которые составляют корпорацию государства в лице силовиков, сросшихся с криминалом. Идеологии в такой стране быть не может в принципе, в отличие от того же СССР, который пытаются "косплеить" в Кремле. Эффективно заполнять пустое пространство в головах собственными смыслами нынешний Кремль так и не научился – нынешняя роспропаганда больше похожа на изнасилование мозгов, облеченное в "предотвращение цветных революций, нейтрализацию майданных технологий и недопущение раскачивания ситуации". Но телевизор никогда не победит холодильник, а ресурсы России совсем не равны ресурсам столь любимой Путиным "одной шестой части суши".

Конечно, можно предположить, что сейчас в результате мирового кризиса создались идеальные условия для воплощения мечты Путина в жизнь. Нацепив шапку Мономаха, хозяин Кремля мечтает стать "собирателем земель" под эгидой проекта "новый СССР". Вполне возможно, что ему удастся загнать под Москву - официально, с помпой - Беларусь, Армению и даже часть украинских земель на Донбассе. От этого путинская квази-империя не станет сильным и долгосрочным проектом. Сразу же после того, как он отойдет в мир иной, не оставив преемника (а после событий в Казахстане уже очевидно, что никаких "транзитов" власти Путин у себя не допустит) – моментально начнется распад "собранных земель", который может закончиться крахом самой РФ.

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