Юрию Чижу предъявили обвинение по неожиданной статье 14.01.2022, 16:48

2,642

Юрий Чиж

Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Как стало известно «Нашей Ниве» из собственных источников, бывшему олигарху Юрию Чижу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере). Наказание — лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Юрия Чижа задержали вечером 15 марта 2021 года после возвращения из Москвы. И вот уже почти 10 месяцев он находится в СИЗО.

Одновременно задержали руководителей нескольких компаний, которые остались у бизнесмена после разгрома его империи.

Претензии у силовиков тогда возникли к топ-менеджменту «Кварцмелпрома» — предприятия в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод стройматериалов (также принадлежит Чижу).

Также был якобы задержан один из руководителей «Данпрода» — свиноводческого предприятия в Воложинском районе.

Наконец, пришли и в «Нефтехимтрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который успешно продолжал работать. У сети из 11 автозаправок, три из которых находятся в Минске, накануне отозвали лицензию на продажу топлива.

Чижа уже брали под стражу в 2016-м по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал вину и возместил ущерб. Но, как известно, на 2021 год он якобы оставался должен и государству и бизнес-партнерам, которые взыскивали с Чижа долги через суд.

«Чиж по обязательствам якобы не платил, хотя отдельные еще «живые» его бизнесы приносили деньги», — отмечал наш источник,.

За время нахождения Чижа в СИЗО на его былую империю продолжалось давление: 1 сентября 2021-го были внесены изменения в давний указ Лукашенко о преференциях «Трайплу», который теперь должен вернуть в бюджет полученные 13 лет назад льготы.

Представители бизнес-сообщества объясняли новую опалу Чижа тем, по мнению властей, он в свои лучшие коммерческие годы вывел из Беларуси и скрыл за границей значительную сумму денег — около миллиарда долларов. Но часть бизнес-сообщества сомневается, что у Чижа могут быть такие деньги, ведь несмотря на то, что в свое время он распоряжался миллиардами, значительная часть этого была в виде активов, которыми сейчас управляют другие бизнесмены.

Буквально на днях стало известно о том, что Чиж странным образом произвел взаимозачет старых долгов со своим бывшим менеджером Николаем Чукисовым, получившим право взыскания долга с Чижа от Владимира Япринцева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».