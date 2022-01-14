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Юрию Чижу предъявили обвинение по неожиданной статье

  • 14.01.2022, 16:48
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Юрию Чижу предъявили обвинение по неожиданной статье
Юрий Чиж

Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Как стало известно «Нашей Ниве» из собственных источников, бывшему олигарху Юрию Чижу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере). Наказание — лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Юрия Чижа задержали вечером 15 марта 2021 года после возвращения из Москвы. И вот уже почти 10 месяцев он находится в СИЗО.

Одновременно задержали руководителей нескольких компаний, которые остались у бизнесмена после разгрома его империи.

Претензии у силовиков тогда возникли к топ-менеджменту «Кварцмелпрома» — предприятия в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод стройматериалов (также принадлежит Чижу).

Также был якобы задержан один из руководителей «Данпрода» — свиноводческого предприятия в Воложинском районе.

Наконец, пришли и в «Нефтехимтрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который успешно продолжал работать. У сети из 11 автозаправок, три из которых находятся в Минске, накануне отозвали лицензию на продажу топлива.

Чижа уже брали под стражу в 2016-м по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал вину и возместил ущерб. Но, как известно, на 2021 год он якобы оставался должен и государству и бизнес-партнерам, которые взыскивали с Чижа долги через суд.

«Чиж по обязательствам якобы не платил, хотя отдельные еще «живые» его бизнесы приносили деньги», — отмечал наш источник,.

За время нахождения Чижа в СИЗО на его былую империю продолжалось давление: 1 сентября 2021-го были внесены изменения в давний указ Лукашенко о преференциях «Трайплу», который теперь должен вернуть в бюджет полученные 13 лет назад льготы.

Представители бизнес-сообщества объясняли новую опалу Чижа тем, по мнению властей, он в свои лучшие коммерческие годы вывел из Беларуси и скрыл за границей значительную сумму денег — около миллиарда долларов. Но часть бизнес-сообщества сомневается, что у Чижа могут быть такие деньги, ведь несмотря на то, что в свое время он распоряжался миллиардами, значительная часть этого была в виде активов, которыми сейчас управляют другие бизнесмены.

Буквально на днях стало известно о том, что Чиж странным образом произвел взаимозачет старых долгов со своим бывшим менеджером Николаем Чукисовым, получившим право взыскания долга с Чижа от Владимира Япринцева.

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